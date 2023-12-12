Хэмилтон посетил матч своей команды в НФЛ и отреагировал на её разгромную победу

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), где команда «Денвер Бронкос», совладельцем которой он является, на выезде встречалась с клубом «Лос-Анджелес Чарджес». На игру Хэмилтон пришёл в куртке «Бронкос».

«Отличная победа», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Отметим, что «Денвер» разгромил «Лос-Анджелес» со счётом 24:7.

Напомним, в сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду побить рекорд Хэмилтона.