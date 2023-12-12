Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеймс Эллисон оценил шансы Хэмилтона и Расселла на титул в Формуле-1

Джеймс Эллисон оценил шансы Хэмилтона и Расселла на титул в Формуле-1
Комментарии

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился мнением о выступлении пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в минувшем сезоне Формулы-1. Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, Расселл был восьмым.

«Им нужно, чтобы мы предоставили им хорошую машину. Льюис семь раз доказывал, чего он стоит. И в этом году он был самым продуктивным пилотом, если отбросить «Ред Булл». Джордж допустил одну или две ошибки в течение года, но демонстрировал очень сильные выступления. Для него это был довольно хороший опыт. Я уверен, что оба пилота, будь у них всё необходимое, могли бы стать чемпионами мира, если бы боролись достаточно упорно и хорошо», — приводит слова Эллисона The Independent со ссылкой на Sky Sports.

Материалы по теме
Хэмилтон правда подарил приз за третье место первому встречному? В итоге парня затравили
Хэмилтон правда подарил приз за третье место первому встречному? В итоге парня затравили
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android