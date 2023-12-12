«Тойота» представила чёрные ливреи автомобилей для WRC и WEC на 2024 год

В «Тойоте» приняли решение изменить расцветки автомобилей для чемпионатов мира по гонкам на выносливость (WEC) и ралли (WRC). Как информирует пресс-служба японского гоночного коллектива, в следующем году на «Тойотах» будут матово-чёрные ливреи.

Фото: https://toyotagazooracing.com

Фото: https://toyotagazooracing.com

При этом отмечается, что новая ливрея будет использоваться не только в WRC и WEC, но и в других соревнованиях, в которых участвует «Тойота».

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Ранее бывший пилот Формулы-1 Казуки Накадзима, в настоящий момент работающий в системе «Тойоты», рассказал, что компания не ставит целью возвращение в «Королевские гонки», однако будет оказывать помощь молодым гонщикам, желающим попасть в Формулу-1.