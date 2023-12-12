В Mercedes представили самый мощный и продвинутый SL

Компания Mercedes-Benz представила свой новый автомобиль — SL 63 S E Performance, который, по словам создателей, является самым мощным и продвинутым в истории линейки.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Родстер получил гибридный двигатель, который вместе с электрической составляющей выдаёт 805 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 317 км/ч.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Также отмечается, что батареи машины созданы при помощи технологий, разработанных командой Mercedes в Формуле-1, а двигатель может работать в восьми разных режимах.

Отметим, что ранее Mercedes-AMG представила CLE 53 4MATIC+ Coupe, заряженную модификацию свежего купе немецкой марки. Это первый CLE от AMG, причём машина обладает дрифт-режимом и полноуправляемым шасси.