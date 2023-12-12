«Альпин» разрабатывает стратегию по преодолению дефицита моторов в 2024 году

Команда Формулы-1 «Альпин» разрабатывает стратегию по преодолению дефицита моторов в 2024 году. Об этом сообщает GrandPrix.com.

Заместитель руководителя команды Бруно Фамин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся французский коллектив в сезоне-2023.

«Мы постоянно сталкивались с конфликтом между мощностью двигателя и аэродинамикой. Чем больше мощности мы давали двигателю, тем хуже он становился для аэродинамики. Мы рекуперируем меньше энергии, чем конкуренты, и поэтому производим меньше электроэнергии.

Мы можем улучшить программное обеспечение для управления энергией. Это не даст нам больше лошадиных сил, но позволит улучшить ходовые качества. По ходу сезона нас обогнали конкуренты в аэродинамическом плане», — приводит слова Фамина Auto Motor Und Sport.