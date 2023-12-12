Фамен объяснил, за счёт чего команды преодолеют возможную потерю мощности моторов в 2026-м

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен убеждён, что команды Формулы-1 справятся с потенциальной потерей мощности двигателей в 2026 году после вступления в силу нового технического регламента. В рамках изменений произойдёт увеличение электрической мощности моторов. Кроме того, планируется отказ от генератора тепловой энергии MGU-H. Ожидается, что соотношение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей составит 50 на 50. Из-за этого максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания снизится на 25% и составит примерно 500 л.с.

«Зависимость от электрической составляющей? Думаю, мы все разделяем эту обеспокоенность. Сейчас каждый из нас работает над тем, чтобы найти правильный и окончательный регламент для болидов. Торопиться нам некуда. Сейчас, когда технический регламент на силовые установки официально утверждён, причём уже достаточно давно, почти полтора года назад, все производители силовых установок работают усердно. Они уже сделали очень важный выбор с точки зрения пути, по которому двигаться дальше, и технологий, которые стоит развивать. Изменения сейчас не принесут ничего хорошего. Это явно неприемлемо. Но я убеждён, что с помощью технического регламента в части шасси мы найдём способ создавать хорошие автомобили», — приводит слова Фамена Motorsport.