Суперкар из Китая получит больше мощности. Планировалось, что у него будет 1100 л.с.

Электрический суперкар Yangwang U9, представленный китайским концерном BYD Auto в апреле этого года, получит более мощную силовую установку, чем ожидалось ранее.

Так, на презентации автомобиля сообщалось, что суммарная мощность электромоторов будет около 1100 лошадиных сил. Однако из поданных в Министерство промышленности и информатизации КНР документов следует, что машина будет обладать мощностью в 1287 лошадиных сил.

Права на видео принадлежат BYD Auto. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале BYD Global.

U9 — это второй автомобиль марки Yangwang. Дизайн машины разрабатывал Вольфганг Эггер, также сотрудничавший с Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. Сообщается, что максимальная скорость U9 составляет 300 км/ч, а до сотни он разгоняется за две секунды.

В Китае этот автомобиль будет стоить миллион юаней, что по нынешнему курсу составляет около $ 140 тысяч.