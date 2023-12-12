ФИА получила пропавший трофей Льюиса Хэмилтона

По завершении сезона-2023 в Баку прошла ежегодная Гала-церемония Формулы-1, на которой британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был награждён памятной статуэткой за третье место по итогам чемпионата. Позднее вокруг награды развязался скандал, связанный с тем, что один из болельщиков, посетивших церемонию, получил статуэтку от Хэмилтона в качестве подарка, что в дальнейшем опровергла пресс-служба «Мерседеса».

Согласно информации обозревателя Mototrsport Джонатана Ноубла, трофей был получен представителями Международной автомобильной федерации (ФИА) и сейчас готовится к отправке его заслуженным обладателям.

«Небольшое обновление интригующей истории, касательно трофея Льюиса Хэмилтона за третье место, потерянного в пятницу после Гала-церемонии: теперь он снова в руках ФИА и отправлен в «Мересдес», — написал Ноубла в соцсети X (ранее Twitter).