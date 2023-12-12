Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» покинул сотрудник, отвечавший за молодёжную академию команды

«Альпин» покинул сотрудник, отвечавший за молодёжную академию команды
Esteban Ocon
Аудио-версия:
Комментарии

В команде «Альпин» произошли очередные кадровые перестановки, на этот раз они затронули директора по проектам расширения гонок Давиде Бривио. Команда приняла решение расстаться с Бривио, который провёл в команде три сезона и занимался множеством проектов, включая управление молодёжной академии команды.

Преемником Бривио на должности станет Джулиан Роуз. Согласно словам временно исполняющего обязанности руководителя команды Бруно Фамена, желание завершить сотрудничество было обоюдным.

Напомним, по ходу сезона-2023 стало известно об увольнении из «Альпин» одних из самых видных людей — Алана Пермейне и Отмара Зафнауэра. Сообщалось, что внутри команды по ходу сезона возникали конфликты, в которые приходилось вмешиваться высшему руководству «Рено».

Материалы по теме
Бывший механик Алонсо резко раскритиковал Пермейна за его работу в «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android