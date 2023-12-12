Эксперт объяснил, почему Леклер — лучший пилот Формулы-1 в квалификациях

Обозреватель Формулы-1 Скотт Митчелл оценил навыки гонщика «Феррари» Шарля Леклера в квалификациях и заявил, что в этих заездах он превосходит любого другого пилота «Королевских гонок».

«То как Шарль Леклер управляет болидом в квалификациях — просто потрясающе. Несколько раз, благоадря особенностям “Феррари“, мы видели квалификации, в которых его болид выходил из строя или его результаты не соответствовали ожидания. Также была серия Гран-при, где его переигрывал Карлос Сайнс, которому удавалось завоевывать поулы, когда Леклера подводила машина.

В целом, когда болид позволяет ему сделать всё задуманное, то он лучший, и думаю, что если бы пилоты выступали на одинаковых болидах, то Леклер был бы лучшим. Считаю, что у него не получается доводить дело до конца по воскресеньем, однако ему получается стартовать с позиций, которых его болид не заслушивает. Лучший ли он гонщик на стартовой решётке? Был я готов поставить на него свою судьбу в Гран-при? Я не настолько убеждён, но сказал бы, что он лучший по квалификациям в Формуле-1 на сегодняший день», — заявил Митчелл в подкасте для сайта The Race.