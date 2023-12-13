Экс-владелец команды Ф-1: доминирование Ферстаппена может привести к «эффекту Хэмилтона»

Бывший руководитель «Минарди» Пол Стоддарт поделился мнением о доминировании «Ред Булл» и оценил их перспективы на сезон-2024. Стоддарт также отметил, что зрителям могут наскучить постоянные победы Макса Ферстаппена, и назвал подобный феномен в честь семикратных чемпионов Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

«2023-й, как это и положено, войдёт в историю, как год чемпионства Макса Ферстаппена и “Ред Булл“. Однако существует опасность “эффекта Льюиса Хэмилтона“ или “эффекта Михаэля Шумахера“: когда один и тот же пилот постоянно побеждает — люди начинают утомляться. К счастью, в прошедшем сезоне у нас на всей стартовой решётке находились свои драмы, но тот уровень, который Ферстаппен демонстрировал из недели в неделю, помимо Гран-при Сингапура, впечатляет — это признак настоящего чемпиона.

Единственный шанс превзойти рекорды будет лишь у тех же “Ред Булл“ и Макса в 2024-м. Другими словами, “Ред Булл“ сам себе конкурент на следующий год, хотя повторить такое достижение будет очень трудно. Будет ли Ферстаппен быстрее всех на секунду на круге? Думаю, что да, но не в каждой гонке. Вероятно, “Ред Булл“ одержит всего 18 побед в 24 гонках следующего сезона, но надеюсь, что чемпионат всё же будет интереснее», — заявил Стоддарт в интервью Racingnews365.