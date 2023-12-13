«Казалось, в тот день идти туда не надо». Лыжный инструктор – о трагедии Михаэля Шумахера

Немецкий журналист Йенс Гидеон поделился новыми подробностями о трагедии с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Прославленный гонщик получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте во французских Альпах. В подкасте на ARD Гидеон побеседовал с местным лыжным инструктором, который хорошо знаком с курортом.

«Казалось, что в такой день [день трагедии] идти туда не стоит. Было ясно, что снега недостаточно. Из-за меньшего количества снега скалы стали более открытыми, чем обычно», — сказал инструктор.

С момента получения травмы информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно. Семья пилота старается не распространять сведения о гонщике.

Ранее сообщалось, по какой причине Михаэлю не была оказана нужную медицинская помощь сразу после трагедии.