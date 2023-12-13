Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал официальным Другом Формулы-1.

В качестве друга Формулы-1 Синнер будет посещать некоторые Гран-при, где он будет поддерживать Формулу-1 в продвижении спорта через привлечение болельщиков.

«У меня, итальянца, Формула-1 в крови, поэтому я не могу не радоваться тому, что буду работать не только с лучшим брендом в автоспорте, но и с лучшей спортивной платформой в мире. Для меня большая честь получить такую возможность и я очень рад стать Другом Формулы-1.

Проще говоря, я люблю автомобили, автоспорт, захватывающие гонки и соревнования.

Одна из главных причин, почему я люблю Формулу 1, будь то просмотр, картинг с друзьями или гонки на симуляторе, заключается в том, что я чувствую большую синергию между теннисом и гонками. Я чувствую, что в обоих видах спорта все дело в 1%, и именно мелкие детали имеют огромное значение», — приводит слова Синнера официальный сайт Формулы-1.