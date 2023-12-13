На «Нордшляйфе» протестировали новый электрический Porsche. Спорткар выпустят в 2025 году

Компания Porsche на трассе «Нордшляйфе» протестировала прототип электрической версии Boxster, который ещё не был официально представлен и будет выпущен в 2025 году. Видео заездов новинки публикует издание CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Технические подробности новинки пока неизвестны, однако предполагается, что Boxster будет построен на новой платформе Porsche, которая позже будет использоваться и для других относительно компактных электромобилей марки.

При этом, отдельные компоненты платформы взяты из проекта PPE — совместной разработки Porsche и Audi, на которых построены электрический Macan и Q6 e-tron соответственно.

В Porsche отмечают, что к 2025 году более половины выпускаемых компанией машин будут электрическими или гибридными, а к 2030-му их доля должна достигнуть 80%.