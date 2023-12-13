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Льюис Хэмилтон в процентах оценил шансы «Мерседеса» вернуться на вершину

Льюис Хэмилтон в процентах оценил шансы «Мерседеса» вернуться на вершину
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Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон во время встречи с сотрудниками команды на базах в Брэкли и Бриксуорте признался, что абсолютно уверен в возможности команды вернуть на вершину.

«Я воодушевлён прогрессом, которого мы добились за год. Мы прибавили в производительности и не делали шагов назад. Хотя не каждый из вас может присутствовать на гоночном уикенде, мы знаем, что вы всегда нас поддерживаете. Было здорово провести эти два года. Мы узнаём больше о самих себе. Я доверяю каждому из вас и на 1000% уверен, что мы вернемся на вершину», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

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