Опубликован тизер первого в истории электрического Range Rover

Компания Land Rover опубликовала тизер электрического Range Rover. На видео рассмотреть дизайн автомобиля невозможно, однако отдельные детали во многом повторяют характерный облик внедорожника. Так, на видео можно заметить решётку радиатора и заднюю оптику.

В Land Rover отмечают, что для создания электрического Range Rover компания планирует зарегистрировать больше патентов, чем для какой-либо другой машины марки.

Права на видео принадлежат Land Rover. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Land Rover.

Кроме того, инженеры обещают, что автомобиль пройдёт самую строгую программу проверки в истории Land Rover. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что электромобиль способен выдерживать экстремальные температуры — от 40 градусов мороза до 50-градусной жары, комфортно передвигаться по бездорожью и преодолевать броды глубиной до 850 мм. Автомобиль будет построен на платформе MLA-Flex.

По словам исполнительного директора JLR Томаса Мюллера, новый Range Rover сохранит привычный дизайн, а потому можно сделать вывод, что внешне новинка будет не слишком сильно отличаться от последних моделей марки.

Land Rover уже принимает предзаказы на автомобиль.