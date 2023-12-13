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Опубликован тизер первого в истории электрического Range Rover

Опубликован тизер первого в истории электрического Range Rover
Тизер электрического Range Rover
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Компания Land Rover опубликовала тизер электрического Range Rover. На видео рассмотреть дизайн автомобиля невозможно, однако отдельные детали во многом повторяют характерный облик внедорожника. Так, на видео можно заметить решётку радиатора и заднюю оптику.

В Land Rover отмечают, что для создания электрического Range Rover компания планирует зарегистрировать больше патентов, чем для какой-либо другой машины марки.

Права на видео принадлежат Land Rover. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Land Rover.

Кроме того, инженеры обещают, что автомобиль пройдёт самую строгую программу проверки в истории Land Rover. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что электромобиль способен выдерживать экстремальные температуры — от 40 градусов мороза до 50-градусной жары, комфортно передвигаться по бездорожью и преодолевать броды глубиной до 850 мм. Автомобиль будет построен на платформе MLA-Flex.

По словам исполнительного директора JLR Томаса Мюллера, новый Range Rover сохранит привычный дизайн, а потому можно сделать вывод, что внешне новинка будет не слишком сильно отличаться от последних моделей марки.

Land Rover уже принимает предзаказы на автомобиль.

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