Зинедин Зидан поучаствовал в картинговой гонке вместе с пилотами «Альпин»

Французский тренер, легендарный футболист Зинедин Зидан провёл встречу с французскими пилотами команды Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

На странице команды «Альпин» в социальной сети сообщается, что Зидан принял участие в картинговой гонке вместе с гонщиками Формулы-1 Гасли и Оконом, а также пообщался с молодыми пилотами программы «Альпин».

Фото: Из социальной сети

Фото: Из социальной сети

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что Зинедин Зидан стал послом бренда «Альпин».

Зидан является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. В качестве игрока Зидан дважды становился чемпионом Италии, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В 1998 году Зидан становился обладателем премии «Золотой мяч».