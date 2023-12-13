Tesla отзывает два миллиона машин. Власти США требуют переделать автопилот

Компания Tesla отзывает более двух миллионов автомобилей, чтобы внести изменения в систему автопилота, сообщают CNN и Bloomberg. Причиной такому решению послужило требование Национального управления безопасности дорожного движения США. Так, по мнению властей, системы помощи водителю в машинах Tesla могут спровоцировать «предвидимое неверное использование».

На протяжении нескольких лет власти изучали работу автопилота в автомобилях Tesla и пришли к выводу, что водители слишком сильно полагаются на систему, которая остаётся несовершенной и по-прежнему требует контроля со стороны человека. Например, в августе 2021 года выяснилось, что произошло более дюжины аварий, которые произошли из-за того, что автомобиль Tesla врезался в машины экстренных служб.

В Tesla заявили, что не согласны с этими выводами, однако внесут изменения в систему. По словам представителей компании, она включит дополнительные элементы управления и оповещения, чтобы побудить водителя сохранять концентрацию за рулём при включении вспомогательных систем.

Будут ли эти обновления внесены в автомобили, проданные за пределами США, не сообщается.

Отметим, что недавно Tesla уличили в манипуляции данными — компания преувеличила возможности своего нового электропикапа Cybertruck.