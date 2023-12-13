Роберт Шварцман ответил, останется ли он резервистом «Феррари» в 2024 году

Российский гонщик Роберт Шварцман высказался о планах на 2024 год, отметив, что сохранит место резервного пилота «Феррари».

«Что меня ждёт в 2024 году? Может случиться что угодно. На данный момент ничего не известно на 100%. Я просто знаю, что остаюсь в «Феррари» на следующий год, продолжу выполнять обязанности резервного пилота и приму участие в нескольких тренировках. Надеюсь, у нас будет больше тестов за рулём болида Формулы-1. Я действительно надеюсь на это.

Команда будет двигаться дальше, и я намерен получить больше времени за рулём. И да, состав пилотов-участников чемпионата мира по гонкам выносливость ещё не полностью определён, и я действительно надеюсь, что буду участвовать в гонках за рулём гиперкара «Феррари», — приводит слова Шварцмана Racer.