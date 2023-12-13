Джеки Стюарт ответил, является ли Ферстаппен лучшим гонщиком Ф-1 в истории

Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт высказался о доминировании команды «Ред Булл» в прошедшем сезоне, а также не оставил без внимания лидера австрийской команды Макса Ферстаппена.

«Великолепный год, превосходный. Знаковый для «Ред Булл». Командой управляет хороший человек. Руководство очень важно, и сейчас «Ред Булл» – столица спорта. Кристиан [Хорнер] проделал удивительную работу для удивительного гонщика. Такую комбинацию тяжело превзойти.

Ферстаппен не смог бы добиться большего. И это благодаря замечательной команде. Парень не ломался, и ему сильно повезло, но и «Ред Булл» повезло с ним. Они заслуживают успеха.

Является ли Ферстаппен лучшим? Для меня непревзойдённым является мистер Фанхио. Для меня он — величайший. Великолепная выдержка, великолепный стиль. И мне выпала честь проводить его в последний путь», — приводит слова Стюарта издание PlanetF1.