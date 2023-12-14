Хорнер заявил, что «Ред Булл» намеренно замедлил доработку RB19 после летнего перерыва

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о подготовке команды к следующему сезону, в частности, отметив намеренное замедление доработки болида RB19 во второй половине минувшего чемпионата.

«Я считаю процесс обучения нескончаемым. В гонках, в которых вы побеждаете, всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. На Гран-при США мы были очень сильны в субботу, но соперники приблизились к нам в воскресенье.

Никогда нельзя почивать на лаврах. Вы должны продолжать смотреть вперёд. Вы должны смотреть вперёд, потому что за вами стоят все остальные.

Нужно понимать, что после летнего перерыва мы незначительно прибавили в производительности. Учитывая ограничения по работе в аэротрубе, мы решили сэкономить ради RB20, машины следующего года», — приводит слова Хорнера Racingnews365.