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Хорнер заявил, что «Ред Булл» намеренно замедлил доработку RB19 после летнего перерыва

Хорнер заявил, что «Ред Булл» намеренно замедлил доработку RB19 после летнего перерыва
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о подготовке команды к следующему сезону, в частности, отметив намеренное замедление доработки болида RB19 во второй половине минувшего чемпионата.

«Я считаю процесс обучения нескончаемым. В гонках, в которых вы побеждаете, всегда есть вещи, которые можно сделать лучше. На Гран-при США мы были очень сильны в субботу, но соперники приблизились к нам в воскресенье.

Никогда нельзя почивать на лаврах. Вы должны продолжать смотреть вперёд. Вы должны смотреть вперёд, потому что за вами стоят все остальные.

Нужно понимать, что после летнего перерыва мы незначительно прибавили в производительности. Учитывая ограничения по работе в аэротрубе, мы решили сэкономить ради RB20, машины следующего года», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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