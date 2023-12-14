Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен рассказал о своей реакции, если у него будет серия без побед, как у Хэмилтона

Ферстаппен рассказал о своей реакции, если у него будет серия без побед, как у Хэмилтона
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший 19 побед в 22 Гран-при сезона-2023, ответил на вопрос, какой будет его реакция, если у него начнётся безвыигрышная серия, как у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который уже два сезона не может победить в гонке.

«Я тоже был в такой ситуации. Хотя подождите, это не так. Всё же мне удавалось время от времени одерживать победы. Такие периоды могут случаться, но я предпочитаю об этом не думать, потому что эти мысли могут отнять у тебя необходимую энергию.

Слежу за тем, что происходит не только на трассе, и считаю, что любой надуманный шум или выдуманные проблемы должны пресекаться. В большом сообществе «Ред Булл» нет другого способа на существование», — сказал Ферстаппен в интервью Blick.

Материалы по теме
Ферстаппен действительно установил все эти рекорды? Тест
Тест
Ферстаппен действительно установил все эти рекорды? Тест
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android