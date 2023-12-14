Ферстаппен рассказал о своей реакции, если у него будет серия без побед, как у Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, одержавший 19 побед в 22 Гран-при сезона-2023, ответил на вопрос, какой будет его реакция, если у него начнётся безвыигрышная серия, как у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который уже два сезона не может победить в гонке.

«Я тоже был в такой ситуации. Хотя подождите, это не так. Всё же мне удавалось время от времени одерживать победы. Такие периоды могут случаться, но я предпочитаю об этом не думать, потому что эти мысли могут отнять у тебя необходимую энергию.

Слежу за тем, что происходит не только на трассе, и считаю, что любой надуманный шум или выдуманные проблемы должны пресекаться. В большом сообществе «Ред Булл» нет другого способа на существование», — сказал Ферстаппен в интервью Blick.