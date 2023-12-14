Минарди: слышал, что болид «Ред Булл» на сезон-2024 будет ещё лучше

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился информацией о болиде команды «Ред Булл» на новый сезон. Минарди, близко знакомый с ситуацией, заявил, что новый болид, вероятно, будет ещё более доминирующим, чем болид 2023 года RB-19.

«Все говорят, что другие команды потенциально могут догнать “Ред Булл“ и Макса Ферстаппена. Однако я бы немного подождал, чтобы утверждать это. У них есть преимущество, которое, считаю, сложно сократить на сегодняшний день. Когда я наблюдал за гонками в 2023 году, мне казалось, что Ферстаппен ни разу не показал своё мастерство на 100%, что не придаёт надежды. Также из Англии я слышал, что их болид будет ещё лучше в 2024 году», — сказал Минарди в интервью La Gazzetta dello Sport.