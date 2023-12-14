Тото Вольф ответил, покинет ли он «Мерседес» в связи с тем, что команда не побеждает

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о готовности покинуть команду в связи с тем, что Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон не могут регулярно побеждать в гонках, а также сказал, что не видит достойных сменщиков на его позицию.

«Нет, я так не думаю, потому что считаю, что всё ещё могу внести свой вклад в команду, учитывая свои знания. Думаю, что мы держимся вместе, хотя иногда я очень эмоционален. В команде очень хорошо знают меня и понимают, что иногда в воскресенье бывают сложные моменты.

К сожалению, я пока что не нашёл человека, в котором видел бы больше энергии, драйва, навыков и всего остального, что является важным для руководителя команды», — сказал Вольф в интервью Racingnews365.