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Леклер: в «Феррари» никто не врёт друг другу

Леклер: в «Феррари» никто не врёт друг другу
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился своими целями от сотрудничества с командой и заявил, что настроен позитивно, так как внутри коллектива не бывает ситуаций, когда сотрудники обманывают друг друга.

«Я стал старше и более зрелым. Если я чему-то и научился в “Феррари“, так это терпению. Мечта моей жизни — стать чемпионом вместе с “Феррари“. Это долгосрочная задача, которая стоит того, чтобы набраться терпения.

Я на 100% уверен, что в следующем году мы сделаем шаг вперёд. К сожалению, в нашем виде спорта всё относительно. Если “Ред Булл“ станет быстрее ещё на секунду, то вряд ли что-то поменяется. Мы говорим не об 0,1 секунды, которую необходимо найти, а сразу о нескольких десятых секунды. Это означает, что у нас впереди много работы, и все это осознают. Я доверяю команде, потому что мы не врём друг другу, поэтому я тоже верю, что мы догоним “Ред Булл“ — просто не могу назвать сроки», — заявил Леклер в интервью Auto Motor und Sport.

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