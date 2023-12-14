Новый глава «Ауди» впервые высказался о судьбе программы немцев в Формуле-1

Новый генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер прервал молчание после назначения на должность и рассказал, когда стоит ожидать появления «Ауди» в Формуле-1.

«Изначально в “Ауди“ мы планировали прийти к этому в середине 10-летия, однако сейчас, учитывая текущие разработки, ожидается, что проект отложится.

Есть чёткое решение совета директоров и наблюдательных советов “Ауди“ и “Фольксвагена“, что “Ауди“ зайдёт в Формулу-1 в 2026 году. Таков наш план», — заявил Дёлльнер в интервью Handels Blatt.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый генеральный директор «Ауди», в отличие от своего предшественника Маркуса Дюсманна, не был воодушевлён идеей об участии в «Королевских гонках». Отметим, что «Ауди» входит в состав крупного немецкого концерна «Фольксваген».