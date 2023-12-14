Компания Дженсона Баттона выпустит трековую версию машины для гонок на Пайкс-пик

Компания Radford Motors, сооснователь которой — чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, выпустит трековую версию автомобиля, созданного для гонок по подъёму на холм. Машина будет называться Radford Type 62-2 Track Edition и будет выпущена лимитированной серией в 12 экземпляров. В компании отмечают, что каждая отдельная машина будет кастомизирована, согласно пожеланиям клиента.

Radford Type 62-2 Track Edition Фото: Radford Motors

Отмечается, что в комплектацию Track Edition войдёт пакет Track Package, включающий в себя изготовленный на заказ гоночный комбинезон, обувь Sparco, шлем и перчатки. Кроме того, владельцы машины смогут потренироваться в Radford Racing School под руководством Дженсона Баттона и Таннера Фауста, известного американского дрифтера и раллиста, который в этом году принёс Radford победу в гонках на горе Пайкс-пик в классе Exhibition.

Radford Type 62-2 Track Edition Фото: Radford Motors

Radford Type 62-2 Track Edition обладает двигателем мощностью 600 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Масса машины — 980 килограммов, а максимальная скорость — 291 км/ч.

Компания Harold Radford & Co Limited была создана в 1948 году, она занималась созданием эксклюзивных версий машин разных марок, но была закрыта в конце 1960-х. В 2021 году марку возродили под именем Radford Motors, а её совладельцами вместе с Баттоном стали дизайнер Марк Стаббс, телеведущий Ант Антстед и юрист Роджер Бель.