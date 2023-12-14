Пикап Toyota Hilux превратили в 1300-сильную гоночную машину

Глава Chuckles Garage Скотт Бёрдсалл представил новый проект компании — пикап Toyota Hilux с двигателем 2JZ-GTE мощностью 1300 лошадиных сил. По словам создателей, в условиях высохшего озера Бонневиль этот автомобиль способен развивать скорость свыше 380 км/ч.

Права на видео принадлежат Vibrant Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Vibrant Performance.

Постройка машины заняла три месяца. Инженерам пришлось переделать кабину и сдвинуть кресло водителя на несколько сантиметров назад, чтобы встроить все необходимые структуры безопасности. Так, салон укреплён каркасом безопасности, построенным по требованиям к классу Pro Mod. Также в нём установлены дополнительные огнетушители.

Это уже не первый подобный проект Скотта Бёрдсалла. Ранее он подготовил проект Ford F1 с двигателем Cummins мощностью 1400 лошадиных сил. На этой машине Бёрдсалл установил рекорд трассы Пайкс-пик среди дизельных машин — 11.24,065, превзойдя предыдущее достижение на 13 секунд. Однако эта машина впоследствии была разбита, когда пилот ошибся в одном из поворотов и упал с обрыва.

Отметим, что ранее южноафриканский пилот Лэнс Пиллей создал 1007-сильный автомобиль для дрэг-рейсинга на базе пикапа Volkswagen Caddy.