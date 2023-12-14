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Механики «Ред Булл» провели пит-стоп в полной темноте быстрее чем за 3 секунды. Видео

Механики «Ред Булл» провели пит-стоп в полной темноте быстрее чем за 3 секунды. Видео
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Механики действующего чемпиона Кубка конструкторов в Формуле-1 «Ред Булл» провели первый в истории пит-стоп в кромешной тьме.

Права на видео принадлежат Oracle Red Bull Racing. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Oracle Red Bull Racing.

Команда провела минимальную подготовку к испытанию, где им завязали глаза всего на трёх тренировках по пит-стопам в технологическом кампусе «Ред Булл». Только в день испытания они были полностью погружены в темноту, забрала шлемов механиков также были затемнены, что ограничивало им видимость.

Снятая в течение четырех часов миссия началась с пит-стопа на 8,84 секунды, и за четыре попытки команда сократила свое время до 4,93 секунды. С перерывами на восстановление механики поставили перед собой цель превзойти результат в три секунды в течение 10 попыток, которую они достигли. Команда совершила пит-стоп за 2,84 секунды.

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