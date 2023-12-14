Хорнер: сомневаюсь, что пока я жив, кто-то повторит достижение «Ред Булл» в сезоне-2023

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о сезоне-2023, в котором пилоты «быков» победили во всех гонках Формулы-1, за исключением Гран-при Сингапура.

«Сомневаюсь, что пока я жив, кто-то повторит достижение «Ред Булл» в сезоне-2023. То, что всё сошлось, все отделы сработали сообща, приносит настоящее удовлетворение. Они очень упорно и не покладая рук трудились на протяжении всех этих гонок по всему миру, преодолевали любые вызовы – разные автодромы, разные условия, разные стратегии – и выиграли 21 гонку из 22.

Учитывая, что соперники у нас такие сильные, а регламент не меняется, уверен, что борьба в следующем сезоне будет куда более плотной. Это другой вызов», – приводит слова Хорнера BBC.