Ферстаппен и Перес показали 51 кубок, завоеванный «Ред Булл» в 2023 году

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» поделилась с подписчиками свежими фото. На одном из снимков пилоты гоночного коллектива Макс Ферстаппен и Серхио Перес позируют на фоне трофеев, завоёванных в 2023 году.

Фото: https://twitter.com/redbullracing

На фото демонстрируется 51 кубок: 21 трофей достался австрийской команде как конструктору за победы в гонках, 21 подиум на счету Ферстаппена, девять подиумов было в активе Переса.

Фото: https://twitter.com/redbullracing

Фото: https://twitter.com/redbullracing

Отметим также, что Ферстаппену, как обладателю титула в сезоне-2023 досталась чемпионская ваза, а «Ред Булл» получил Кубок конструкторов.

Ранее руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер поделился мнением о прошедшем сезоне, в котором гоночный коллектив одержал победы во всех Гран-при, за исключением этапа в Сингапуре.