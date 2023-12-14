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Ферстаппен объяснил, почему женщинам-пилотам труднее попасть в Формулу-1

Ферстаппен объяснил, почему женщинам-пилотам труднее попасть в Формулу-1
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») объяснил, почему женщинам-пилотам труднее пробиться в элиту автоспорта.

«Я думаю, что если вы посмотрите на процент мужчин и женщин в гонках, то сейчас даже у мужчин очень низкий процент попадания в Формулу-1. Само собой, для женщин это ещё сложнее, потому что женщин в нашем спорте попросту меньше.

Я действительно думаю, что в некоторых местах физически довольно сложно управлять болидом Формулы-1, однако всему можно обучиться, если усердно работать над этим. Естественно, женщине немного сложнее. Но если у вас достаточно таланта, то, конечно, это возможно.

Я не думаю, что руководители команд, которые принимают решения о выборе пилотов, смотрят на это так: «Нет, мы выбираем только мужчин». Если появится женщина, которая побеждает всех остальных, то, естественно, у неё будет возможность попасть в Формулу-1», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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