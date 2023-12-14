Джордж Расселл: это был очень, очень странный сезон

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями по поводу завершившегося сезона Формулы-1 2023 года.

«Это был очень, очень странный сезон. Это был сезон, в котором мы временами демонстрировали хорошую скорость, но так и не достигли тех результатов, которые, по моему мнению, мы заслуживали, или были возможны», — приводит слова Расселла Crash.net.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Расселл занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был третьим. На счету Хэмилтона 234 балла. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул в 2023 году стал для него третьим подряд.

Ранее чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказался о положении дел в «Мерседесе».