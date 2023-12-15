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Никита Мазепин ответил, рассматривает ли он возможность завершить гоночную карьеру

Никита Мазепин ответил, рассматривает ли он возможность завершить гоночную карьеру
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин сообщил, рассматривает ли россиянин возможность завершить гоночную карьеру.

«Точно не собираюсь. Наверное, сейчас большую часть времени я трачу не на гонки непосредственно, но в любом случае в основном это деятельность, связанная со спортом. Есть и, скажем так, внеспортивные активности. Но это исключительно из-за того, что существуют блоки к полноценному возвращению в спорт.

Верю, что, если у меня появится возможность вернуться на вершину автоспорта, проблем с физической формой быть не должно. Я всё для этого делаю, но так как существует огромная бюрократия в судебных процессах, в санкционных вопросах, то терять время впустую тоже не хочется», – сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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