Карлос Сайнс высказался о болиде «Феррари» 2024 года

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о болиде команды следующего года. По словам Сайнса, делать какие-либо выводы пока рано.

«Нужно дождаться тестов. Сейчас невероятно трудно что-либо говорить. На симуляторе машина, конечно, ведёт себя по-другому. А вообще мне кажется, что до тех пор, пока мы не заправим болид 100 килограммами топлива и не посмотрим, что будет с шинами, сказать что-либо будет невозможно. Так что узнаем мы об этом только в Бахрейне», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Карлос занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 200 очков. Его товарищ по команде Шарль Леклер был пятым (206 баллов). Титул выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».