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Оскар Пиастри назвал самый важный урок, который усвоил в Формуле-1

Оскар Пиастри назвал самый важный урок, который усвоил в Формуле-1
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением об опыте выступления в Формуле-1.

«Ошибки в Формуле-1 обходятся слишком дорого. Все пилоты чрезвычайно конкурентоспособны, все команды чрезвычайно конкурентоспособны, и, если немного расслабишься, можешь внезапно потерять много времени и лишиться позиций. Так что это, вероятно, самый важный урок, который я усвоил. Все могут навязать борьу, так что расслабляться нельзя», — приводит слова Пиастри пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

По итогам минувшего сезона Формулы-1 Пиастри занял девятое место в общем зачёте пилотов. В 2023 году Оскар набрал 97 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис был шестым (206 баллов).

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