Чемпионат Формулы-1 по симрейсингу находится под угрозой срыва после отмены второго этапа

На выходных с 16 по 17 декабря должен был состояться второй этап чемпионата Формулы-1 по симрейсингу, однако его проведение было отменено после неполадок, отмеченных на первом этапе. Об отмене этапа заявили представители Формулы-1.

«Формула-1 может подтвердить, что второе мероприятие чемпионата мира F1 Sim Racing перенесено. Формула-1 продолжит работать с киберспортивными командами и партнёрами и со временем предоставит дополнительную информацию», — приводит слова заявления RaceFans.

Также о проблемах в гоночной серии высказался пилот «Уильямса» Марсель Кифер.

«Что происходит за кулисами, довольно разрушительно для всех гонщиков и всех членов команды, которые усердно работают на проведением чемпионата. Это отстой, и я надеюсь, что очень скоро это изменится, потому что после первого раунда все пилоты и команды были воодушевлены. Они заслуживают хорошего чемпионата, а болельщики заслуживают достойной чемпионской борьюы. Уверен, что со временем это будет решено. Не знаю, когда. Думаю, никто не знает этого», — сказал Кифер в видео на своём Youtube-канале.