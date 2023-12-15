Тодт о событиях, произошедших на ГП Сингапура в 2008-м: все знали с самого начала

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт прояснил детали скандального Гран-при Сингапура сезона-2008, в котором Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию, чтобы обеспечить победу Фернандо Алонсо. Спустя 15 лет, бразильский пилот Фелипе Масса, выступавший за «Феррари» и проигравший чемпионство Льюису Хэмилтону, вспомнил о скандальном Гран-при и на сегодняшний день пытается через суд привести дело к справдливому, по его мнению, итогу.

«По слова Берни Экклстоуна, Макс Мосли, мой предшественник, и Чарли Уайтинг, который в то время был гоночным директором Формулы-1, были в курсе событий с самого начала. Когда я был президентом ФИА, меня об этом не информировали. Если факт того, что федерация знала правду окажется достоверным, то ситуация действительно может поменяться.

К сожалению, Чарли и Макс скончались. Оглядываясь назад, мы должны были попросить аннулировать гонку. Совершенно новый факт, если он правдив и его можно проверить, заключается в том, что регулирующий орган, который проводит чемпионат, знал об этом», — заявил Тодт в интервью L'Équipe.