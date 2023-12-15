Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-менеджер Шумахера: у меня нет надежды вновь увидеться с Михаэлем

Экс-менеджер Шумахера: у меня нет надежды вновь увидеться с Михаэлем
Комментарии

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, выразил сожаления о том, что не навестил Красного барона после инцидента, из-за которого семикратный чемпион Формулы-1 впал в кому, и заявил, что спустя 10 лет уже не надеется встретиться с бывшим коллегой.

«Очень сожалею и виню себя, что не навестил Шумахера в больнице сразу после аварии, мне следовало это сделать. Я горевал как собака после этого инцидента, и происшествие сильно ударило по мне. В какой-то момент мне пришлось освободить себя от мыслей о Михаэле и продолжить дальше жить. Когда сейчас думаю о Михаэле, к сожалению, во мне нет надежды, что увижу его вновь. Нет никаких позитивных новостей спустя 10 лет», — приводит слова Вебера GrandPX.news.

Материалы по теме
Жан Тодт: Шумахер, которого мы знали по Формуле-1, больше не тот
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android