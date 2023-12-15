Ушёл из жизни бывший пресс-атташе «Феррари»

Стало известно о смерти бывшего пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини, который занимал свой пост, когда Маурицио Арривабене находился во главе команды. Помимо работы в «Феррари», Антонини также работал журналистом на телеканале Sky Italia и в издании Autosprint, которое первым сообщила о смерти бывшего сотрудника.

Согласно сообщениям, Антонини скончался в возрасте 62 лет в больнице итальянского города Болонья. Его смерть стала следствием болезни.

«Он образованный и порядочный человек, профессионал, обученный многому, и обладавший такими качествами, как смирение и человечность, которые сегодня редко можно встретить. Прежде всего я считал его дорогим другом и любил его», — приводит слова Арривабене о бывшем коллеге GrandPX.news.