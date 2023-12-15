Ушёл из жизни бывший пресс-атташе «Феррари»
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Стало известно о смерти бывшего пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини, который занимал свой пост, когда Маурицио Арривабене находился во главе команды. Помимо работы в «Феррари», Антонини также работал журналистом на телеканале Sky Italia и в издании Autosprint, которое первым сообщила о смерти бывшего сотрудника.
Согласно сообщениям, Антонини скончался в возрасте 62 лет в больнице итальянского города Болонья. Его смерть стала следствием болезни.
«Он образованный и порядочный человек, профессионал, обученный многому, и обладавший такими качествами, как смирение и человечность, которые сегодня редко можно встретить. Прежде всего я считал его дорогим другом и любил его», — приводит слова Арривабене о бывшем коллеге GrandPX.news.
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