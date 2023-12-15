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Хорнер назвал главную причину доминирования болида «Ред Булл» в минувшем сезоне

Хорнер назвал главную причину доминирования болида «Ред Булл» в минувшем сезоне
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о доминировании болида команды в минувшем сезоне.

«Почему наш болид оказался таким доминирующим? Необходимо помнить, что болид RB19 имеет большое количество компонентов, позаимствованных у RB18: коробка передач, значительная часть подвески и половина шасси. В этом году мы имеем практически конструктор, собранный из двух болидов.

Самое важное, что нам удалось изменить, это вес. Мы поздно перешли к новым правилам в 2021 году из-за борьбы за чемпионство, так что машина в 2022 году была немного массивной. Но нам удалось сбросить с машины, вступающей в этот сезон, 20 килограммов и устранить некоторые недочёты. Однако было очень много перенесённых деталей.

В какой области были улучшения? Везде понемногу. Это не была какая-то конкретная область, в которой можно было бы сбросить лишний вес. Это был лишь незначительный прогресс во всех областях. Я думаю, что в этом, вероятно, и заключалась фундаментальная разница между автомобилями 2022 и 2023 годов.

В прошлом году мы выступали с лишним весом в 20 кг? Да. Мы сохраняли этот перевес большую часть сезона», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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