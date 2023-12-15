Глава «Астон Мартин» вновь высоко оценил работу 42-летнего Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о пилотах команды, особенно отметив вклад 42-летнего испанца Фернандо Алонсо.

«Они помогли нашей команде стать лучше. Они проявляли себя в сложных гонках. Лэнс отлично чувствует себя, он расслаблен и уверен в себе. А то, что Фернандо принёс нам, просто невероятно. Он движет нами и делает нас лучше — на самом деле это так просто. Он чрезвычайно амбициозен и хочет бороться за попадание на подиум каждый уикенд. Опыт, который он приносит, не измерить ничем, он бесценный. Он не из тех гонщиков, которые появляются во время уикенда, делают свою работу, а затем исчезают. У него всегда есть ещё один вопрос, ещё одно сообщение с предложением того, что можно улучшить.

Фернандо сильно мотивирует всех вокруг себя. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что он сможет показать в 2024 году, теперь, когда у него был целый сезон, чтобы полностью адаптироваться в «Астон Мартин», — приводит слова Крака AS.