Албон: заслуживаю бороться за подиумы, но мы не сможем за год создать конкурентный болид

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от болида для следующего сезона.

«Мы понимаем, что не сможем всего за год изменить свою машину так, чтобы начать бороться с «Ред Булл». Для этого нам предстоит выполнить ещё много работы.

Джеймс Ваулз лучше всех понимает, насколько мы отстаём от лучших команд в определённых областях. И было бы глупо с его стороны говорить, что к следующему году мы сможем построить машину, которая будет бороться за победы. Такого просто не бывает.

И тот факт, что он реально смотрит на вещи, наоборот, только придаёт мне уверенности. Я чувствую, что выступаю на очень хорошем уровне, что сейчас я хорошо пилотирую болид. Я чувствую, что при такой форме заслуживаю иметь возможность бороться за место на подиуме и, надеюсь, даже за победы», – приводит слова Албона Racingnews365.