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Албон: заслуживаю бороться за подиумы, но мы не сможем за год создать конкурентный болид

Албон: заслуживаю бороться за подиумы, но мы не сможем за год создать конкурентный болид
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от болида для следующего сезона.

«Мы понимаем, что не сможем всего за год изменить свою машину так, чтобы начать бороться с «Ред Булл». Для этого нам предстоит выполнить ещё много работы.

Джеймс Ваулз лучше всех понимает, насколько мы отстаём от лучших команд в определённых областях. И было бы глупо с его стороны говорить, что к следующему году мы сможем построить машину, которая будет бороться за победы. Такого просто не бывает.

И тот факт, что он реально смотрит на вещи, наоборот, только придаёт мне уверенности. Я чувствую, что выступаю на очень хорошем уровне, что сейчас я хорошо пилотирую болид. Я чувствую, что при такой форме заслуживаю иметь возможность бороться за место на подиуме и, надеюсь, даже за победы», – приводит слова Албона Racingnews365.

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