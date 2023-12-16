Бывший пилот «Ред Булл» назвал разницу между Ферстаппеном и Пересом в минувшем сезоне

Бывший пилот «Ред Булл» Кристиан Клин высказался о разнице между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Макс был невероятно хорош и последователен. Но для него это было не так просто. Посмотрите на квалификацию в Монако, где у него явно была не самая быстрая машина.

Во второй половине сезона другие команды приблизились к нему, особенно в квалификации. Он каждый раз показывал, что он на высоте и добился успеха. В «Ред Булл» построили невероятную машину, они проделали невероятную работу в этом году.

Любой спорт высокого уровня — это ещё и интеллектуальная игра. Я бы сказал, что Макс определённо является единым целым с машиной и командой. Такое ощущение, что давление вообще не мешает ему. В этом и была разница с Чеко. У него было очень хорошее начало сезона, и, возможно, он думал, что, может быть, в этом сезоне он сможет победить Макса или, по крайней мере, быть на том же уровне.

Но я думаю, что Майами уже стал поворотным моментом, когда он понял, что его напарник действительно непобедим. Я думаю, что психологически это его немного сломало. Возвращение заняло у него очень, очень много времени, возможно, до последних двух гонок. Он неплохой гонщик, и нельзя разучиться быстро пилотировать болид. Но, в конце концов, это и ментальная игра.

Я думаю, теперь Перес понял, что его карьера подходит к концу. Он в лучшей команде, на лучшей машине. Он понимает, что рядом с ним гонщик, которого он, вероятно, не сможет обыграть. Но он может наслаждаться этим, стремиться к подиумам и победам в гонках. Я думаю, он уже думал таким образом во время последних гонок 2023 года», — приводит слова Клина Racingnews365.