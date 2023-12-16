Глава «Мерседеса» — о конкуренции с «Ред Булл»: не хочу ждать до 2026 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что его команда сможет навязать борьбу «Ред Булл» раньше 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила.

«Сможет ли Формула-1 пережить второй сезон подряд доминирования «Ред Булл»? Цифры, которые мы видим, внушительны. Мы видим прирост популярности в социальных сетях, мы видим, что гонки переполнены и на них аншлаги, но на самом деле всё зависит от зрелища, и, если оно не будет хорошим, наши болельщики будут меньше следить за нами.

Я всегда говорю, что хочу быть честным в том, что зрелище всегда следует за спортом, а спорт — это занятие, в котором побеждает самый достойный. Побеждает тот, кто делает свою работу лучше всех, а если кто-то делает свою работу намного лучше, то он выигрывает 21 гонку и вы не можете остановить это.

Мы, «Феррари» и все другие команды должны работать лучше, чтобы конкурировать с «Ред Булл», и если мы ничего не сможем изменить, тогда люди будут говорить, что знают результат ещё перед гонкой. Такое было с нами и с Льюисом много лет назад, но вы просто должны работать лучше. Я не хочу ждать до 2026 года», — приводит слова Вольфа Racingnews365.