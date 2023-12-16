Формула-1 признала Шарля Леклера автором лучшего обгона в минувшем сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назван автором лучшего обгона в минувшем сезоне Формулы-1. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Как сообщается, лучшим в завершившемся сезоне был признан обгон в исполнении Леклера на последнем круге Гран-при Лас-Вегаса, когда монегаску удалось опередить гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в борьбе за вторую позицию.

Голосование проводилось на официальном сайте Формулы-1. Оставить свой голос можно было до 14 декабря.

Помимо Леклера, на награду претендовали ещё четыре пилота: Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») и Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.