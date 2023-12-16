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Леклер признался, что не понял слова Хэмилтона о машине Ферстаппена

Леклер признался, что не понял слова Хэмилтона о машине Ферстаппена
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что был озадачен словами гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который после гонки Гран-при Мексики минувшего сезона отметил, что следование за Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» помогло ему увидеть преимущества болида нидерландца.

«Я разговаривал с Льюисом после гонки в Мексике, и он сказал мне, что точно видит, в чём машина Макса лучше. Возможно, для него это правда, но я должен сказать вам, что я не могу распознавать такие детали.

Мы говорим о миллиметровой разнице в дорожном просвете или ходе подвески. Вы, конечно, можете видеть, какая подвеска у машины — мягче или жёстче, и в какие моменты она выигрывает у вас время.

Я предпочитаю просматривать записи с бортовых камер. Так действительно видно, что машина делает и чего не делает на трассе», — приводит слова Леклера Auto Motor und Sport.

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