ФИА ввела запрет на использование пиротехники во время Гран-при из-за фанатов Ферстаппена

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила запретить болельщикам использование дымовых шашек и другой пиротехники во время Гран-при. Об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщается, с 2024 года в Международный спортивный кодекс будет включён полный запрет на использование пиротехнической продукции, которой будет считаться любое устройство, содержащее экзотермические вещества, предназначенное для создания теплового, светового, звукового, газового или дымового эффекта или комбинации этих эффектов, включая сигнальные ракеты, дымовые шашки и фейерверки.

Отметим, что по ходу сезона несколько раз возникали ситуации, в которых пилоты жаловались на плохую видимость из-за использования пиротехники. Во время Гран-при Австрии сигнальная ракета вообще упала практически на границе трассы.

Чаще всего пиротехника, особенно сигнальные ракеты с оранжевым дымом, использовалась болельщиками на домашних для Макса Ферстаппена и «Ред Булл» этапах — в Нидерландах и Австрии.