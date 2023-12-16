Chevrolet выпустила последний Camaro

Американская марка Chevrolet выпустила с конвейера последний экземпляр Camaro — это ZL1 1LE из лимитированной серии Collector’s Edition, насчитывающей только 350 автомобилей. Ранее в этом году Chevrolet объявила о том, что модельный ряд 2024 года станет для Camaro последним, а теперь компания подтвердила изданию Motor1, что выпуск модели прекращён.

«Camaro — это страсть. У этой модели огромное количество фанатов, она приводила целые поколения в автосалоны Chevrolet, — приводит Motor1 слова представителя Chevrolet. — Это, впрочем, не конец истории Camaro». Можно предположить, что в будущем эта модель будет возрождена в виде электромобиля.

Первый в истории Chevrolet Camaro был построен в 1966 году, а в 2016 году было представлено уже шестое поколение автомобиля, который стал одним из самых известных в мире масл-каров.