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Эстебан Окон: нам нужно стать лучше во всём понемногу в 2024 году

Эстебан Окон: нам нужно стать лучше во всём понемногу в 2024 году
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Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1 и нового болида команды.

«Нам нужно поработать над характеристиками машины, некоторые команды проделали лучшую работу, чем мы, в плане прогресса и провели более успешные обновления. Это то, что нам нужно попытаться изменить. Мы уже работаем над машиной 2024 года на симуляторе.

Мы хотим сократить отставание, хотим стать более конкурентоспособными. Мы не можем вступать в новый год с другими мыслями. Потому что иначе мы никогда не станем победителями.

Что конкретно нам нужно улучшить к 2024 году? Когда люди спрашивают меня об этом, я нахожу это довольно забавным, потому что в Формуле-1 никогда не бывает важным что-то одно. Всегда много деталей, много разных областей, в которых нам просто не хватает чего-то, что сказывается на темпе машины.

В чём нам нужно быть сильнее, так это везде понемногу. Я бы сказал, что мы не лучшие на прямой, не лучшие в поворотах или в управлении шинами. Всего понемногу. Поэтому нам нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, мы добьёмся хороших результатов», – приводит слова Окона Racingnews365.

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